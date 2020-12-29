«Красота-то какая!»: Утяшева похвасталась роскошным новогодним подарком от Dior

С приближением новогодней ночи звезды начали обмениваться подарками. И одной из первых не удержалась и достала из-под елочки сюрприз жена Павла Воли, гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева.

«Ну что, началась предновогодняя гонка. Как приятно, как красиво! Я буду хвастаться!», — предупредила телеведущая.

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Утяшева поставила на стол внушительную белую коробочку с бантом и заветной надписью Dior и поспешила открыть ее. В качестве новогоднего подарка красавица получила роскошную стеганую люксовую сумочку. И обрадовалась сюрпризу: «Красота! Красота-то какая! Какая красивая сумка!!!».

Девушка сразу же вписала ее в свой аутфит – белую рубашку Dior и юбку макси цвета марсала. Кстати, подобные модели сумочек очень любит другая знаменитость – Яна Рудковская. Светская львица буквально коллекционирует стеганые аксессуары от кутюр.

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