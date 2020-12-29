«И, как всегда, мои гномики»: Вайкуле показала, как нарядила свою новогоднюю елочку

Считанные дни остаются до Нового года, и звезды спешат завершить праздничные хлопоты – нарядить елку, создать сказочную атмосферу в интерьере, а также подготовить подарки для родных и близких.

Певица Лайма Вайкуле ко встрече Нового года готова. Звезда нарядила лесную красавицу и рассказала, как ее украсила. Елочку звезда установила натуральную, и постаралась, чтобы на ней было как можно белого и много сов.

«Вот у меня такая елка белая, лесная, только шишечки и елочка. Ну и, конечно, как всегда, мои гномики. Один очень сознательный, с маской, а остальные уже вакцинированные, а некоторые побежали в лес хворост собирать, — посмеялась Вайкуле. И добавила: «С Новым годом, я вас люблю, хочу встретиться, нет сил больше ждать!».

Звезда сцены призналась, что ждет – не дождется, когда високосный 2021-й наконец закончится, и очень соскучилась по встречам с поклонниками.

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