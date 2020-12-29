«Образ для каждой молодой мамы»: Подольская вышла в свет в жакете-рубашке и брюках скинни

Наталья Подольская два месяца назад стала мамой во второй раз. Однако, это никак не отразилось на ее фигуре – певица очень быстро пришла в форму и уже выходит в свет в силуэтных нарядах.

Накануне она появилась на публике в стильном и удобном аутфите – брюках скинни и лонгсливе, подчеркнувших ее стройность. Поверх футболки с длинными рукавами певица надела утепленный жакет-рубашку с контрастными накладными карманами.

Стилист Элла Маковей назвала наряд звезды хоть и повседневным, но не лишенным изюминки.

«Для похода в ресторан с маленьким сыном певица выбрала одежду в стиле casual — черные брюки-скинни, ботильоны в тон и черный лонгслив, поверх которого — утепленная рубашка в клетку с контрастными накладными карманами. Нельзя сказать, что образ как-то отражает индивидуальность певицы. Скорее, это обычный и понятный образ для каждой молодой мамы. Выбранный фасон брюк и черный цвет подчеркивает стройность. Укладка, легкий макияж и ботильоны на каблуках делают его чуть более нарядным, чем аутфит на детской площадке», — отметила Элла Маковей.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей, стилист. В индустрии моды работает более пяти лет. Персональный консультант по стилю, шопер; прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция; образование высшее.

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