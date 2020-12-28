«Я так счастлива»: Водянова показала свою моложавую маму именинницу в клетчатом платье

Наталья Водянова недавно устроила своим старшим детям путешествие по России. Девушка уже много лет живет в Париже и минувшей осенью вышла замуж за французского бизнесмена Антуана Арно. При этом она не забывает о своей родине и старается каждый год навещать родных. Ее младшая сестра Кристина живет в США, а вот еще одна сестра Оксана страдает тяжелой формой аутизма и ДЦП, поэтому еще живет с мамой в Нижнем Новгороде.

Во время недавней поездки Водянова не смогла заехать к родным, но отправила маме открытку. Она пришла как раз ко дню рождения ее родительницы Ларисы Викторовны. 28 декабря модель опубликовала фото именинницы, которая стояла на кухне в клетчатом платье и с улыбкой читала открытку, которую получила. Женщина даже накрасилась и распустила волосы.

«С Днем рождения эту красоту! Я так счастлива, что моя открытка и подарок вовремя дошли до нее из Москвы благодаря моей сестре по оружию», — поделилась звезда.

Поклонники отметили, что мама Водяновой настоящая красавица и выглядит очень молодо. Многие присоединились к поздравлениям. «А внуки чем то похожи на бабушку, особенно Лукас», «Ваша мама красавица!!! Счастья ей и всем близким!», «Красивая мама! И подвесочка такая же как у бабули», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что Водянова не раз предлагала родительнице переехать во Францию, но женщина этого делать не хочет. Также девушка помогает своей сестре Оксане. Она занимается благотворительным фондом «Обнаженные сердца», чтобы оказывать помощь семьям, у которых тоже есть родные с тяжелыми болезнями.

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