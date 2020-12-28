«Подкараулила у театра»: Цымбалюк-Романовская рассказала о двух в жизни встречах с Власовой

По словам пианистки, она оба раза просто не стала разговаривать со второй женой народного артиста.

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro рассказала о двух встречах в своей жизни со второй женой народного артиста Армена Джигарханяна Татьяной Власовой.

«Однажды она приехала, когда Джигарханян лежал в больнице. Они тогда были еще в браке. Он не хотел с ней разговаривать. Она пришла в театр. Поднялась в его кабинет и начала странно вести себя. Стала отвечать на телефонные звонки, вызывать сотрудников. Я тогда еще не была директором. Мне сказали, что она меня вызывает. Она пыталась мне сказать, как сесть и как себя вести. Я поняла, что это провокация и не стала с ней разговаривать. Нам нечего было выяснять». Виталина Цымбалюк-Романовская

Как отметила Цымбалюк-Романовская, вскоре она пошла в больницу к Армену Джигарханяну. «Он попросил охрану, чтобы Власову к нему не пускали. Она приехала и хотела при нем меня унизить. Но я просто ушла. Она что-то кричала. У нее много фантазий, которые не сходятся с реальностью. Вторая наша встреча произошла через несколько лет. Она подкараулила меня с Арменом Борисовичем вечером у театра. Он ее не узнал, оттолкнул. Когда все-таки признал, то заявил, что она поломала ему жизнь. Мы просто с ним уехали домой», — сказала Цымбалюк-Романовская.

Ранее Татьяна Власова рассказывала в одном из ток-шоу, что бегала по дому Армена Джигарханяна за его третьей женой. Якобы она могла ей спокойно сломать пальцы и пианистка больше бы не села за рояль.

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