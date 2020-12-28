«Накладки, чтобы нас застала Власова, не могло произойти»: Цымбалюк-Романовская о второй жене Джигарханяна

Как отметила пианистка, Татьяна Сергеевна жила своей жизнью в Америке с 1997 года.

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявила, что вторая жена народного артиста Татьяна Власова никогда не заставала их вместе на каких-нибудь мероприятиях.

«У Татьяны Сергеевны, к сожалению, серьезные проблемы с памятью. Поэтому она сейчас сочиняет разные истории, как бегала за мной по дому Армена Борисовича. Не было такого, чтобы мы приходили с Арменом Борисовичем на какое-нибудь светское мероприятие, а там была Власова. Джигарханян был очень достойный мужчина. Накладки, чтобы нас с ним застала Власова, не могло произойти». Виталина Цымбалюк-Романовская

Как отметила Цымбалюк-Романовская, Власова долгие годы «спокойно сидела в своей Америке». «Она жила там своей жизнью с 1997 года. У нее никогда не было в Россию внезапных визитов. Татьяна Сергеевна приезжала в Москву максимум один раз в год. В это время мы встречались с Арменом Борисовичем в других местах, не в театре. Гуляли, к примеру, в парках. Она с ним с 2010 года пока мы были вместе вообще не встречалась», — заявила Цымбалюк-Романовская.

Ранее Татьяна Власова рассказывала в одном из ток-шоу, что бегала по дому Армена Джигарханяна за его третьей женой. Она однажды едва не столкнула ее с лестницы и потом испугалась, что та может сломать свои пальцы и больше не сесть за рояль.

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