Вдова Табакова в силуэтном платье с «золотыми» пайетками сводила дочку в Большой театр

Марина Зудина в этом году отметила 55-летие. Актриса два года назад потеряла своего мужа Олега Табакова. Долгое время она не появлялась на публике после трагедии. Но недавно женщина посетила открытие памятника, посвященного ее супругу. Также она стала чаще появляться на красных дорожках и светских раутах. Поклонники отмечают, что артистка выглядит очень молодо. Однако многие переволновались за звезду, когда 26 декабря появились слухи о ее госпитализации.

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Однако вдова Табакова развеяла сплетни. Она заверила, что прекрасно себя чувствует и к врачам не обращалась. А 27 декабря актриса вышла в свет со своей 14-летней дочкой Марией. Она облачилась в силуэтное мини-платье с золотыми пайетками. Сверкающий наряд с глубоким декольте подчеркнул талию и стройные ноги Зудиной. А вот ее наследница предстала в пышном ультрамариновом платье с рукавами из органзы.

Они побывали на праздничном банкете, а также насладились балетом «Щелкунчик» в Большом театре.

«В детстве все с кем- то дружат…! И кажется, а разве может быть иначе? Кто- то до зрелого возраста остается в таких отношениях с одноклассниками, как мой отец, например. Почти 75 лет дружбы! Знаю еще подобные примеры…Но так же знаю, что чаще мы, все-таки, не дружим, а приятельствуем. По работе, в компаниях, на мероприятиях… Кто- то уходит из нашей жизни, кто-то в нее приходит <…>. На фото первое предновогоднее поздравление от Михаила Куснировича, у которого талант дарить людям красоту, хорошее настроение и радость! Уже очень много лет он большой друг нашей семьи! И сейчас в той же мере, как и при жизни Олега Павловича, которого он нежно любил», — написала она.

Поклонники восхитились красотой Зудиной и ее наследницы. «Какая милая дочка у вас!», «Девочка прелесть, как и мама», «Какие красавицы», «Вы невероятная Марина, и семья ваша невероятная, крепкого здоровья и множество счастливых моментов», «Какая Машенька красавица», — прокомментировали пост подписчики.

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