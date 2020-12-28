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«Я очень довольна»: участница «Дома-2» Катя Скалон обнажила грудь после маммопластики

Блондинка стала обладательницей бюста четвертого размера.

«Я очень довольна»: участница «Дома-2» Катя Скалон обнажила грудь после маммопластики
Екатерина Скалон. Фото: instagram.com/skalon_/

Участница «Дома-2», длинноногая красавица Катя Скалон давно планировала увеличить грудь. Несмотря на безупречную внешность и стройную фигуру, девушка явно считала себя далеко не идеальной.

Но похоже, сейчас, сделав маммопластику, Катя Скалон почувствовала себя по-настоящему женственной, а оттого — счастливой. Красотка показала в сторис Instagram, как сейчас выглядит ее грудь.

«Про конечный результат еще рано говорить, но уже сейчас я очень довольна», — поделилась Екатерина Скалон.

Она призналась, что реабилитация проходит тяжело, Катя терпит жуткую боль, но считает, что это того стоит, ведь красота требует жертв.

Катя Скалон показала грудь после маммопластики
Катя Скалон показала грудь после маммопластики. Фото: instagram.com/skalon_/

Теперь у блондинки идеальные параметры — Катя весит шестьдесят килограммов при росте сто семьдесят пять сантиметров. Ее грудь с недавнего времени стала четвертого размера.

В этот понедельник у Скалон был осмотр в клинике, где ей несколько дней назад проводили маммопластику, во время него Екатерине сняли швы. Правда, реабилитация на этом не заканчивается. Девушке еще довольно долго придется носить специальный послеоперационный бандаж.

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