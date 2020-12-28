«Я очень довольна»: участница «Дома-2» Катя Скалон обнажила грудь после маммопластики

Участница «Дома-2», длинноногая красавица Катя Скалон давно планировала увеличить грудь. Несмотря на безупречную внешность и стройную фигуру, девушка явно считала себя далеко не идеальной.

Но похоже, сейчас, сделав маммопластику, Катя Скалон почувствовала себя по-настоящему женственной, а оттого — счастливой. Красотка показала в сторис Instagram, как сейчас выглядит ее грудь.

«Про конечный результат еще рано говорить, но уже сейчас я очень довольна», — поделилась Екатерина Скалон.

Она призналась, что реабилитация проходит тяжело, Катя терпит жуткую боль, но считает, что это того стоит, ведь красота требует жертв.

Теперь у блондинки идеальные параметры — Катя весит шестьдесят килограммов при росте сто семьдесят пять сантиметров. Ее грудь с недавнего времени стала четвертого размера.

В этот понедельник у Скалон был осмотр в клинике, где ей несколько дней назад проводили маммопластику, во время него Екатерине сняли швы. Правда, реабилитация на этом не заканчивается. Девушке еще довольно долго придется носить специальный послеоперационный бандаж.

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