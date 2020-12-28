Снова абсолютно свободна: Полина Гагарина получила официальный развод в канун Нового года

Полина Гагарина почти шесть лет прожила в браке с Дмитрием Исхаковым. Когда у них закрутился роман, девушка уже пережила развод с актером Петром Кисловым и воспитывала сына Андрея. Более того, певица сильно похудела и сменила имидж. Вскоре избраннику она подарила дочку Мию. Однако ходили слухи, что у них проблемы в отношениях. В 2020 году во время карантина Дмитрий подтвердил сплетни, что больше не живет с артисткой.

Долгое время Полина никак не комментировала произошедшее, а в декабре заявила, что действительно разводится с мужем и возмутилась тому, что ее личная жизнь так интересует общественность. Артистка решила через суд делить имущество с экс-возлюбленным, включая коттедж и несколько квартир, а также получить опеку над трехлетней дочкой. 28 декабря стало известно, что Гагарина вступит в Новый год свободной девушкой. Мировой суд Юго-Восточного округа Москвы расторг брак артистки с фотографом, пишет издание «Московский Комсомолец».

К слову, певица всегда пользовалась вниманием у мужчин. Она много лет дружит с Сергеем Лазаревым, а недавно на съемках девушка познакомилась с молодым певцом Jony и Niletto. Поклонники не сомневаются, что она еще обретет счастье. Пока Гагарина старается все свободное время посвящать детям.

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