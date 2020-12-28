«Прекрасна»: Чехова подразнила откровенным декольте, блеснув пышной грудью

В ноябре и декабре Анфиса Чехова решила побаловать себя отдыхом. Сначала телеведущая уехала в отпуск на Мальдивы, потом отправилась в Дубай. А после завершения в Москве съемок шоу «Модель XL» вновь улетела в Эмираты. Недавно она вернулась в Россию, где и планирует встретить Новый год.

В своем Instagram Анфиса спросила у фанатов, какие подарки они приготовили сами себе на Новый год. Публикацию сопроводила весьма откровенным фото. На снимке она позировала в распахнутой рубашке и полупрозрачном топе, блеснув пышной грудью.

«Прекрасна! Красивая! Шикарная!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что на днях Чехова отметила свое 43-летие. А перед этой датой решила распрощаться с длинными локонами. Теперь телеведущая носит стрижку каре, которой у нее не было последних 20 лет.

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