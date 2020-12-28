Тренд на маскулинность: Анна Бузова вышла на прогулку в куртке-пилоте и грубых ботинках

Модель и бизнесвумен Анна Бузова показала в Instаgram образ, который она выбрала для зимней прогулки по городу. Сестра телеведущей Ольги Бузовой позирует в куртке-пилоте, грубых ботинках и спортивном костюме.

Девушка призналась, что радуется концу года и называет декабрь самым молниеносным месяцем из всех двенадцати.

«Всего три дня до Нового года, даже не верится. Как же быстро пролетел декабрь. Это, пожалуй, самый молниеносный месяц в году и самый волшебный», — написала Анна Бузова под снимком.

Поклонники брюнетки поздравили ее с наступающим Новым годом и выразили восхищение модным луком, заявив, что Анна всегда выглядит безупречно.

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С фанатами Бузовой солидарна и эксперт Teleprogramma.pro, стилист Лариса Тимиряева. По ее мнению, образ Анны Бузовой только на первый взгляд кажется простым. Профессионалу же видно, что собран он идеально.

«Несмотря на отсутствие цвета образ Анны в street-style контрастный, — отметила Лариса Тимиряева в беседе с Teleprogramma.pro. — Контраст мягкости и расслабленности спортивного стиля и жесткости, даже брутальности мужского стиля кожаной куртки-пилота и грубых ботинок. Усилили контраст распущенные длинные волосы, добавив женственности, что сразу привело к столкновению «Инь» и «Янь». Образ кажется простым и спонтанным, но на самом деле, все продумано и выстроено в свете самых модных тенденций».

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».

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