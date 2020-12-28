Маленькая Снегурочка: Тотьмянина показала, как младшая дочь Ягудина читала стихи Деду Морозу

Мишель Ягудиной в этом году исполнилось пять лет.

В семье фигуристов Татьяны Тотьмяниной и Алексея Ягудина растут две дочки — 11-летняя Лиза и пятилетняя Мишель. Младшая девочка, как и звездные родители, уже довольно часто появляется на телевизионных экранах. Так, в завершившемся «Ледниковом периоде» именно она выносила участникам букеты цветов после каждого номера. А буквально накануне успела занять призовое место в соревнованиях по художественной гимнастке.

В канун Нового года малышка отметилась и на утреннике в детском саду. В образе Снегурочки она прочитала стихотворение Деду Морозу.

«И сразу наступает счастливый Новый год!» — завершила Мишель и тут же сорвала шквал аплодисментов.

Видеороликом выступления дочери Тотьмянина поделилась в своем Instagram. На него сразу же отреагировали подписчики.

«Умничка! Куколка! Красавица!» — писали пользователи Сети.

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