«Романтика праздника»: Сябитова назвала цвет скатерти, которой нужно накрывать стол в Новый год

В канун Нового года главная телесваха страны Роза Сябитова рассказала о том, как украшать праздничный стол. Для создания романтики праздника она решила накрыть стол белой кружевной скатертью, а в элементы декора добавила золотистых оттенков. Белый был выбран не случайно. По словам телеведущей, именно этот цвет на столе выглядит празднично и торжественно.

«Центр новогоднего настроения для любой хозяйки, конечно, праздничный стол. Новогодняя сервировка дает неограниченные возможности для создания настроения и атмосферы праздника, а так как моя елка называется «Елка Надежды», то и элементы декора я выбрала в белых и золотистых цветах», — написала Сябитова в своем Instagram.

Фанаты расспрашивали Розу, с кем она будет встречать Новый год, но эти вопросы остались без ответов. Хотя ранее она признавалась, что ждет в гости большую компанию.

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