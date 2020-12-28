Виктория Боня стала членом жюри «Оскара для инфлюенсеров»

Известный блогер, модель и телеведущая Виктория Боня вошла в состав жюри конкурса World Influencers and Bloggers Awards, который провела в Каннах Всемирная ассоциация инфлюенсеров и блогеров. Церемония награждения прошла онлайн 28 декабря на сайте премии.

Кроме Бони, победителей выбирали «танцующий миллионер» Джанлука Вакки, звездный повар Нусрет Гекче и продюсер Гражина Чаплин, которая является руководителем данного мероприятия.

«Каждый из нас ответственен за тот контент, который будут потреблять наши дети. Нажатием на кнопку follow, мы формируем новый тип СМИ. И этим действием ручаемся за тех, кто будет влиять на общественное мнение в будущем», — говорит основательница премии.

Виктория Боня и другие эксперты выбирали самые качественные и интересные профили. Среди участников были тысячи претендентов из США, Европы и Индии. Кстати, американская пресса называет эту премию «Оскаром для инфлюенсеров».

Добавим, что звезда из России оказалась достойна судить других блогеров после того, как в прошлом году получила награду Best Lifestyle Influencer на премии для начинающих звезд Интернета World Blogger Awards. Западные коллеги высоко оценили ее блог, ведущийся на двух языках, в котором можно найти не только советы по уходу за собой, но и информацию о духовном развитии, оценку политических событий, рассуждения на тему онлайн-буллинга и другие актуальные проблемы.

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