«Ему так нравится»: Наталья Подольская показала, как делает массаж маленькому сыну

Наталья Подольская вместе с мужем Владимиром Пресняковым воспитывает двух сыновей – пятилетнего Артемия и Ваню, которому на днях исполнилось два месяца. Материнство для Натальи стало очень долгожданным событием и столь же желанным, так что она максимум своего времени посвящает детям.
Подольская сама делает массаж маленькому Ванечке, отказавшись от услуг специалиста. Наталья справедливо полагает, что лучше маминых рук для малыша ничего нет.
В Instagram исполнительница поделилась трогательным снимком, запечатлевшим, как она делает массаж сынишке.
«Растворяюсь в моем малыше каждую секундочку, и делаем «мамин» массажик. Конечно, не мне, а Ванечке. Ему так нравится и он такой спокойный! Гладим ножки, гладим ручки, разжимаем кулачки и гладим ладошки», — написала Наталья Подольская под фото.
Лица малыша она по-прежнему не показывает, выбрав такой ракурс для снимка, чтобы его не было видно. Между тем, поклонники все равно пришли в восторг, они нашли кадр совершенно очаровательным.
«Наташенька, какая же вы счастливая! Мамочка двух сыновей! Будьте здоровы! Счастья вашей семье!», «Какая прелесть! И вы, и Ванечка», «Какая вы замечательная женщина, мягкая, спокойная, супер-мамочка», — высказываются подписчики Натальи Подольской.