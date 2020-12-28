«Ему так нравится»: Наталья Подольская показала, как делает массаж маленькому сыну

Наталья Подольская вместе с мужем Владимиром Пресняковым воспитывает двух сыновей – пятилетнего Артемия и Ваню, которому на днях исполнилось два месяца. Материнство для Натальи стало очень долгожданным событием и столь же желанным, так что она максимум своего времени посвящает детям.

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Подольская сама делает массаж маленькому Ванечке, отказавшись от услуг специалиста. Наталья справедливо полагает, что лучше маминых рук для малыша ничего нет.

В Instagram исполнительница поделилась трогательным снимком, запечатлевшим, как она делает массаж сынишке.

«Растворяюсь в моем малыше каждую секундочку, и делаем «мамин» массажик. Конечно, не мне, а Ванечке. Ему так нравится и он такой спокойный! Гладим ножки, гладим ручки, разжимаем кулачки и гладим ладошки», — написала Наталья Подольская под фото.

Лица малыша она по-прежнему не показывает, выбрав такой ракурс для снимка, чтобы его не было видно. Между тем, поклонники все равно пришли в восторг, они нашли кадр совершенно очаровательным.

«Наташенька, какая же вы счастливая! Мамочка двух сыновей! Будьте здоровы! Счастья вашей семье!», «Какая прелесть! И вы, и Ванечка», «Какая вы замечательная женщина, мягкая, спокойная, супер-мамочка», — высказываются подписчики Натальи Подольской.

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