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«Тростиночка»: 42-летняя Толкалина в купальнике показала стройную фигуру

Откровенным фото актриса поделилась в своем Instagram.

«Тростиночка»: 42-летняя Толкалина в купальнике показала стройную фигуру
Любовь Толкалина. Фото: instagram.com/tolkalinaliuba

В этом году Любовь Толкалина выдала замуж единственную дочь Марию, которую родила от Егора Кончаловского. А позже вместе с дочкой блистала на красной дорожке Московского кинофестиваля в эффектном платье с открытой спиной. Впрочем, откровенные образы у Любови — явление нередкое. В своем Instagram она делится с фанатами самыми разными снимками. На этот раз актриса позировала в красном купальнике.

«Тростиночка! Красивая! Шикарная» — писали пользователи Сети.

Добавим, что в сентябре в карьере Толкалиной произошел новый виток. Она впервые снялась в музыкальном клипе. Ролик на свой новый трек создал Леонид Агутин. Съемки прошли в Сочи, а напарником актрисы стал Андрей Мерзликин. На видео Толкалина появилась в приталенном золотистом платье с пайетками, которое подчеркнуло ее стройную фигуру.

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