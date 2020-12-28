«Тростиночка»: 42-летняя Толкалина в купальнике показала стройную фигуру

В этом году Любовь Толкалина выдала замуж единственную дочь Марию, которую родила от Егора Кончаловского. А позже вместе с дочкой блистала на красной дорожке Московского кинофестиваля в эффектном платье с открытой спиной. Впрочем, откровенные образы у Любови — явление нередкое. В своем Instagram она делится с фанатами самыми разными снимками. На этот раз актриса позировала в красном купальнике.

«Тростиночка! Красивая! Шикарная» — писали пользователи Сети.

больше по теме Любовь Толкалина в просвечивающей сорочке запечатлелась на камешках у берега моря Как известно, актриса обожает откровенные кадры и часто размещает в соцсетях подобные снимки.

Добавим, что в сентябре в карьере Толкалиной произошел новый виток. Она впервые снялась в музыкальном клипе. Ролик на свой новый трек создал Леонид Агутин. Съемки прошли в Сочи, а напарником актрисы стал Андрей Мерзликин. На видео Толкалина появилась в приталенном золотистом платье с пайетками, которое подчеркнуло ее стройную фигуру.

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