«Какая лялька»: Михалкова в шнурованном платье с максимальным декольте пошалила на кухне

Юлия Михалкова поделилась со своими подписчиками в Instagram необычными мыслями.

«Домашние хлопоты иногда пробуждают аппетитные фантазии. Сегодня я как заботливая хозяюшка отпаривала скатерти, до блеска натирала фарфоровые тарелочки, салатницы и замечталась… Я представила, как в моей самой глубокой салатнице разместился он — царь стола господин Оливье.

Рядом с ним угнездился горячий, сочный, ар-р-роматный гусь, а на изящном ложе при свете длинных свечей прилегла селедочка в шубке свекольного оттенка, и вокруг в миниатюрных мисочках игриво засверкали красные икринки и маслинки! Уф, как я размечталась, даже жарко стало — пойду температурку измерю!» — поведал она фолловерам.