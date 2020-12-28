«Какая лялька»: Михалкова в шнурованном платье с максимальным декольте пошалила на кухне

Юлия Михалкова поделилась со своими подписчиками в Instagram необычными мыслями.
«Домашние хлопоты иногда пробуждают аппетитные фантазии. Сегодня я как заботливая хозяюшка отпаривала скатерти, до блеска натирала фарфоровые тарелочки, салатницы и замечталась… Я представила, как в моей самой глубокой салатнице разместился он — царь стола господин Оливье.
Рядом с ним угнездился горячий, сочный, ар-р-роматный гусь, а на изящном ложе при свете длинных свечей прилегла селедочка в шубке свекольного оттенка, и вокруг в миниатюрных мисочках игриво засверкали красные икринки и маслинки! Уф, как я размечталась, даже жарко стало — пойду температурку измерю!» — поведал она фолловерам.
Столь жароповышающие размышления бывшая «пельмешка» сопроводила снимком в облегающем платье с рукавами-буфами оттенка слоновой кости. Главной изюминкой наряда было, конечно, глубокое декольте со шнуровкой, которая была натянута в области груди словно струна. Это заметили некоторые почитатели Юли.
«Какая шнуровка! Сейчас порвется!», «Очень роскошна хозяюшка, у меня бы такая на кухне не задержалась — в доме есть много других интересных комнат», «В самом соку хозяюшка!», «Аппетит не на шутку разыгрался!», «Нормальный такой наряд для домашних дел», «Какая лялька», — откликнулись на пост пользователи Сети.