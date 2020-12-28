«Счастливый малыш и красавица мама»: Стас Садальский поделился детским фото у новогодней елки

Популярный актер и блогер 69-летний Стас Садальский поделился в Instagram раритетной фотографией, на которой запечатлен вместе со своей мамой Ниной Васильевной Прокопенко.

Черно-белый снимок был сделан в такие же декабрьские предновогодние дни почти шестьдесят пять лет назад и прекрасно передает атмосферу того времени. В кадре малыш лет пяти прижимает к себе подарок — игрушечный грузовик, вероятно, полученный от Деда Мороза на новогоднем утреннике.

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Рядом с мальчиком его красавица мама, молодая женщина с теплотой и нежностью смотрит на маленького сына. Запечатлены они рядом с празднично украшенной елкой.

«Мама, поздравляю!

Новый год грядет!

Конечно, непременно,

Он счастье принесет!» — написал под фото Стас Садальский.

Поклонники артиста поблагодарили его за такое трогательное воспоминание о детстве.

«А елка-то, и правда, более новогодней тогда была… Эх», «Трогательный снимок. Елка, машинка, а главное, рядом мама!», «Какая же ваша мама красавица!», «Какое чудесное фото, как новогодняя открытка!», «Счастливый малыш и красавица мама!», «Это как открытка тех лет, фото классное», — высказываются подписчики Стаса Садальского.

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