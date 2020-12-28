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«Тревожит и беспокоит»: Алису Фрейндлих подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

Стали известны подробности о состоянии известной актрисы.

«Тревожит и беспокоит»: Алису Фрейндлих подключили к аппарату искусственной вентиляции легких
Алиса Фрейндлих. Фото: Лариса Кудрявцева/«Экспресс-газета»

Буквально несколько часов назад появилась информация о том, что в одну из больниц Санкт-Петербурга была госпитализирована звезда кино и театра Алиса Бруновна Фрейндлих. У нее пневмония, вызванная коронавирусом.

Как стало известно, в стационар Алиса Фрейндлих поступила еще в минувшую пятницу, 25 декабря. Состояния своей звездной пациентки врачи оценивают как тяжелое, Алиса Бруновна находится в реанимации, ее легкие поражены почти на восемьдесят процентов.

«Как сообщили друзья из БДТ, драгоценнейшая и прекраснейшая Алиса Бруновна Фрейндлих несколько дней назад попала в 122-ю медсанчасть с ковидом и пневмонией. С учетом возраста это очень тревожит и беспокоит», — написал в соцсети петербургкски историк Константин Богуславский.

Как стало известно Пятому каналу, Алису Бруновну подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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