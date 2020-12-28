«Это очень смешно»: Киркоров сыграл в клипе Бузовой отца-алкоголика в старой тельняшке

А вот Рудковская изобразила мать певицы в халате.

Ольга Бузова и Давид Манукян (Дава) выпустили совместный клип на песню «Снежинки». Анонс ролика сделал в своем аккаунте Instagram Филипп Киркоров, который тоже отметился в ролике.

Король российской эстрады предстал в очень необычном виде: небритым, лохматым, в старой тельняшке — в общем, типичным мужиком-алкоголиком и кино-папой главной героини видео. А вот его жену сыграла Яна Рудковская, которая тоже выглядела весьма убедительно в цветастом дешевом халате и тапках.

«И такие маскарадные костюмы и маски примеряю к Новому году! Какой год, такая «маска»! Спешите смотреть! Это очень смешно… Смотреть до конца — там мои сногсшибательные танцы и жаркий поцелуй с Яной Рудковской. Поздравляю Олю и Давида с премьерой клипа! Пусть чудеса случаются с каждым!» — написал в личном блоге Киркоров.

Бузова рассказала своим подписчикам, что она со своим возлюбленным решила на этот раз снять не просто клип, а настоящую новогоднюю сказку.

«Родные, верьте в чудеса! Они точно случаются!» — сказала звезда.

Отметим, что в ролике также появляются: сын Яны Рудковской Саша Плющенко, актрисы Марина Федункив и Надя Сысоева, блогер Дима Масленников и маленькая модель Милана Хаметова.

Смотрите также