«Тот самый день»: экс-участник «Дома-2» Арай Чобанян сделал предложение беременной Ире Пинчук

Бывшие участники «Дома-2» Арай Чобанян и Ирина Пинчук начали встречаться уже после того, как покинули телестройку. Их роману больше года. А в конце ноября, в день рождения Арая, Ира сообщила ему прекрасную новость о том, что она беременна.

Молодой человек справедливо рассудил, что их будущий малыш должен появиться на свет в официальном браке, и сделал предложение своей возлюбленной.

Арай Чобанян пригласил Ирину Пинчук на прогулку. В какой-то момент пару вдруг окружили поклонники, фотограф и саксофонист, зазвучала романтическая музыка. Арай опустился на одно колено и подарил Ирине кольцо.

«Выходи за меня», — произнес он.

Беременная Ира Пинчук, не раздумывая, ответила возлюбленному: «Да».

«Идеальное завершение 2020 года! Ты — моя семья, мой друг, моя сильная мужская спина, за которой мне не страшно! Я тебя люблю!» — написала будущая новобрачная в Instagram.

Арай Чобанян признался: он тоже невероятно счастлив, что встретил на своем пути такую девушку, как Ирина.

«Вот и наступил тот самый день, которого и вы, и мы так сильно ждали. Я очень сильно переживал, но все прошло именно так, как было задумано в моей голове, и я безумно счастлив», — поделился Арай Чобанян.

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