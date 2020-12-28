«Ваше мнение очень важно для нас»: Плющенко растрогала похвала Тарасовой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в сторис Instagram поддержал прославленного тренера Татьяну Тарасову.

Ранее наставница заявила, что поздравляет Плющенко с успешным выступлением его ученицы — фигуристки Александры Трусовой — на чемпионате страны в Челябинске. По ее мнению, этот чемпионат, несмотря на третье место, Плющенко и его звездная ученица не проиграли. Как сказала Тарасова, Трусова выступила просто потрясающе. Она красиво каталась.

«Спасибо Татьяна Анатольевна! Ваше мнение очень важно для нас!» Евгений Плющенко

Напомним, что Татьяна Тарасова не смогла из-за болезни приехать на чемпионат страны в Челябинск. Как стало известно, тренер жаловалась на боли в спине и ногах. В то же время наставница по-прежнему бодра и весела. Она была председателем жюри на шоу «Ледниковый период» и ее яркие комментарии в финале проекта, как обычно, никого не могли оставить равнодушным.

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