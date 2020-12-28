СМИ: 86-летняя Алиса Фрейндлих госпитализирована с коронавирусом

28 декабря стало известно о госпитализации 86-летней народной артистки СССР Алисы Фрейндлих. Как сообщает Telegram-канал Life Shot, женщину положили в 122-ю больницу Санкт-Петербурга после того, как ее тест на коронавирус показал положительный результат. Подробностей о состоянии актрисы не сообщается.

Напомним, что обладательница множества премий и наград Алиса Бруновна Фрейндлих известна публике по культовым советским фильмам «Служебный роман», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Жестокий романс» и другим картинам.

Несмотря на возраст, актриса продолжает играть в Большом драматическом театре имени Товстоногова. В 2017 году вышли фильмы «Большой» и «Карп отмороженный» с участием Фрейндлих.