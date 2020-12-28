В стиле Мэрилин Монро: жена Топалова на съемках повторила образ голливудской звезды

Актриса показала один из этапов перевоплощения во время подготовки номера для «Ледникового периода».

Финал очередного сезона шоу Первого канала «Ледниковый период» состоялся в минувшую субботу, 26 декабря. Участвовавшие в нем звезды дают понять, что испытывают чувство ностальгии по проекту.

Так, например, телеведущая Регина Тодоренко, которая сейчас отдыхает на Бали с маленьким сыном, показала в Instagram один из этапов перевоплощения в голливудскую актрису Мерилин Монро. В образе дивы Тодоренко выступала на одном из прокатов в «Ледниковом периоде».



На снимке Регина Тодоренко запечатлена в парике, имитирующем прическу Мерилин Монро, и с минимумом макияжа на лице.

«Просто хорошего всем настроения», — подписала кадр звезда.

Подписчики тут же сообразили, кого косплеит теледива. Конечно, Мерилин Монро, без вариантов. Правда, многие сочли, что Регина Тодоренко немного недотягивает до голливудской дивы.

«Мэрилин на минималках», «Я подумала, что это Кейт Уинслетт», «Как красиво смотрится. Шикарный образ», «Красота, молодец», — высказываются поклонники телеведущей.

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