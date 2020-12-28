«Даже в душе будешь вспоминать о работе»: Постовалов посмеялся над фото обнаженной Юрьевой

Шоумен из «Уральских пельменей» Роман Постовалов в сторис Instagram посмеялся над своей подругой по юмористическому коллективу Иланой Юрьевой. Как известно, девушку теперь можно лицезреть на геле для душа. Причем на снимках она запечатлена в обнаженном виде.

«Извини Роман Постовалов, но теперь даже в душе ты будешь вспоминать о работе». Роман Постовалов

Ранее Роман Постовалов отмечал, что если выступления «Уральских пельменей» до Нового года не возобновятся, то он будет вынужден идти работать на завод. К счастью, не так давно шоумены стали снова ездить с концертами. Правда, пока они выступают в основном в родном Екатеринбурге.

Отметим, что Роман Постовалов, как и Илана Юрьева не являются акционерами «Уральских пельменей». Их наняли, когда команда уже была популярна. Поэтому в период пандемии они были лишены хоть какого-то заработка. К счастью, теперь самые неприятные времена позади. У юмористов снова появилась работа.

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