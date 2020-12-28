«Ужас, какой жуткий памятник»: поклонники в шоке от монумента на могиле Абдулова

Известный актер Александр Абдулов покоится на центральной аллее Ваганьковского кладбища. Могилу артиста трудно не заметить — ее украшает большой белый камень, на котором выбиты даты жизни звезды и его имя в виде ступенек, ведущих на Голгофу. Массивную глыбу украшают мраморный крест и портрет мужчины, сделанный по фотографии Абдулова с кинопроб на роль Ланселота в фильме «Убить дракона».

У этого 10-тонного камня отдельная история. Незадолго до смерти артиста один из его поклонников пригласил тяжелобольного Абдулова на Север, пообещав, что этот чудодейственный камень поможет мужчине в лечении. Но актер был уже очень слаб и не смог отправиться в дорогу. В итоге, «гора пришла к Магомету» — после смерти звезды из Карелии был доставлен огромный белый камень. Вдова Абдулова Юлия предложила идею сделать из него памятник, друзья и близкие артиста поддержали ее. Автором композиции выступил скульптор Владимир Матюхин.

Однако то, что пришлось по душе окружению актера, не особо нравится его поклонникам. Как пишет «Экспресс-газета», с момента установки памятника и по сей день этот кладбищенский монумент подвергается критике. Недавно один из театральных пабликов «ВКонтакте» опубликовал свежие снимки могилы Абдулова, и они спровоцировали множество негативных комментариев.

«Такой каменюгой привалили!», «Гениальный артист словно закован. Он таким по жизни не был!», «Ужас, какой жуткий памятник, цементная куча с налепленными буквами», — вот что пишут люди в комментариях.

А вам нравится идея этого памятника?

Напомним, чир Александр Абдулов скончался 3 января 2008 года. Артиста свел в могилу рак легких.

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