Семейная идиллия: Орбакайте в кожаной жилетке предстала на фото с мужем-бизнесменом

Старшая дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте 15 лет назад вышла замуж за бизнесмена Михаила Земцова. В браке у них родилась дочь Клавдия, которой сейчас уже восемь лет. Девочка уже успела записать свою первую песню. На одной из фан-страниц 49-летней артистки появился ее снимок с мужем.

«Прекрасная пара! Какие красивые и счастливые! Классные!» — писали пользователи Сети.

Перед объективом фотокамеры улыбающаяся певица предстала в кожаной жилетке и алом клетчатом платье. Ее образ дополнили этнические украшения в виде массивного перстня и браслета.

Напомним, что у Орбакайте также есть двое взрослых сыновей. Старшему Никите, которого певица родила от Владимира Преснякова, уже 29 лет. Он живет в Москве и уже несколько лет счастлив в браке с моделью Аленой Красновой. Младшему сыну Дени Байсарову в этом году исполнилось 22 года. Молодой человек только недавно получил степень магистра в одном из лучших университетов мира в Лондоне.

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