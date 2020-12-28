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Звездный гость

«Каждый приличный артист обзавелся молодым тиктокером»: Собчак о тандеме Киркорова и Манукяна

Как отметила светская львица, сейчас просто мода среди знаменитостей такая.

«Каждый приличный артист обзавелся молодым тиктокером»: Собчак о тандеме Киркорова и Манукяна
Ксения Собчак. Фото: Globallookpress.com

Светская львица Ксения Собчак, подводя итоги года в мире шоу-бизнеса, заявила, что парой года следует признать поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова и блогера Давида Манукяна, которые записали совместный трек «Ролекс» минувшим летом.

Филипп Киркоров и Давид Манукян
Филипп Киркоров и Давид Манукян. Фото: Globallookpress.com

«Что поделать, мода такая: в этом году каждый приличный артист обзавелся молодым тиктокером. Вон хотя бы на Даню Милохина с Колей Басковым посмотреть».

Ксения Собчак

Отметим, что Давид Манукян и Филипп Киркоров действительно в этом году часто появлялись вместе на различных светских мероприятиях. Впрочем, это обстоятельство не помешало Манукяну быть счастливым в отношениях с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, сообщает «СтарХит».

В какой-то момент уже казалось, что этот союз распадется. Звезды на какое-то время переставали общаться. Впрочем, они смогли преодолеть все разногласия и сейчас вместе. Поговаривают, что не за горами очередная звездная свадьба в мире шоу-бизнеса.

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