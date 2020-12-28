«Джиган уже готов к Майами»: Собчак считает, что новый срыв рэпера лишь дело времени

Как отметила светская львица, она и жена музыканта Оксана Самойлова такому повороту событий будут не рады.

Светская львица Ксения Собчак подвела итоги года в мире шоу-бизнеса. В частности, она высказалась о событиях, которые в этом году произошли в жизни модели Оксаны Самойловой и рэпера Джигана.

Как известно, в какой-то момент музыкант после рождения сына пустился в Америке, где тогда находилась семья, во все тяжкие. В итоге он угодил в рехаб после употребления наркотиков. Также выяснилось, что рэпер изменял своей жене. В итоге Оксана Самойлова смогла его простить, и сейчас Джиган ведет себя правильно, строя примерного семьянина. Впрочем, Собчак считает, что рэпер обязательно в недалеком будущем сорвется.

«Судя по переписке Тимати и Джигана в комментариях Instagram, Джиган уже готов к Майами. А вот мы и Оксана Самойлова к версии Майами 2.0 вряд ли». Ксения Собчак

Отметим, что позже Оксана Самойлова отмечала, что счастливая семья — это теперь не про них с Джиганом. Она дала ему шанс исправиться только ради детей. Удастся ли рэперу стать другим человеком, покажет только время, сообщает «СтарХит».

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