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«Она прыгала!»: дочь Кудрявцевой в мятном лонгсливе рассказала маме о воображаемой обезьяне

Малышка утверждает, что видела ее дома.

«Она прыгала!»: дочь Кудрявцевой в мятном лонгсливе рассказала маме о воображаемой обезьяне
Лера Кудрявцева. Фото: Global look press.

Двухлетняя дочь Леры Кудрявцевой Маша Макарова растет милым и непосредственным ребенком, а еще большой выдумщицей, как это часто бывает в этом возрасте.

Телеведущая показала в личном блоге, как ее наследница, проснувшись утром и облачившись в мятный лонгслив с черными брючками, поспешила к маме на кухню, чтобы рассказать о своей новой фантазии. Крошка с серьезным видом утверждала, что видела обезьяну.

«Она прыгала! На пальме!» — заявила она.

Потом девочка уточнила, что, скорее всего, животное было из мультика.

Отметим, что Маша родилась в третьем браке 49-летней Леры Кудрявцевой с 33-летним мужем, хоккеистом Игорем Макаровым. Первым мужем блондинки был Сергей Ленюк, барабанщик коллектива «Ласковый май», от него она родила сына Жана, которому уже 30 лет. Два года назад он подарил звезде «Секрета на миллион» внука Льва. Второй муж Матвей Морозов — бизнесмен, этот союз продолжался три года и не оставил наследников.

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