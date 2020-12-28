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Восьмилетняя дочь Соколова из «Уральских пельменей» отличилась на соревнованиях по гимнастике

Жена звезды Ксения похвасталась успехами наследницы.

Восьмилетняя дочь Соколова из «Уральских пельменей» отличилась на соревнованиях по гимнастике
Дмитрий Соколов. Фото: instagram.com/dk_sokolove/

Молодая казахская жена юмориста из «Уральских пельменей» Дмитрия Соколова Ксения в Instagram поделилась фотографией их старшей наследницы Маши. Девочке в этом году исполнилось восемь лет. Она профессионально занимается художественной гимнастикой. На своих первых в жизни соревнованиях Маша стала третьей и выиграла бронзовую награду.

Маша Соколова
Маша Соколова. Фото: instagram.com/dk_sokolove/

Как отметила Ксения, платье сестры очень понравилась их с Соколовым сыну пятилетнему Ивану. Он загляделся на наряд.

Отметим, что у Дмитрия Соколова и его казахской жены трое общих детей. Кроме Маши и Вани, есть еще одна маленькая наследница София. Ей в этом году исполнилось три годика.

Добавим, что Ксения — вторая жена Соколова. До этого он был женат на девушке по имени Наталья, с которой познакомился в студенческом стройотряде. В этом браке у него родилось двое детей – сын Александр и дочь Анна. Старшие дети Дмитрия Соколова уже совершеннолетние.

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