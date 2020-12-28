Восьмилетняя дочь Соколова из «Уральских пельменей» отличилась на соревнованиях по гимнастике

Молодая казахская жена юмориста из «Уральских пельменей» Дмитрия Соколова Ксения в Instagram поделилась фотографией их старшей наследницы Маши. Девочке в этом году исполнилось восемь лет. Она профессионально занимается художественной гимнастикой. На своих первых в жизни соревнованиях Маша стала третьей и выиграла бронзовую награду.

Как отметила Ксения, платье сестры очень понравилась их с Соколовым сыну пятилетнему Ивану. Он загляделся на наряд.

Отметим, что у Дмитрия Соколова и его казахской жены трое общих детей. Кроме Маши и Вани, есть еще одна маленькая наследница София. Ей в этом году исполнилось три годика.

Добавим, что Ксения — вторая жена Соколова. До этого он был женат на девушке по имени Наталья, с которой познакомился в студенческом стройотряде. В этом браке у него родилось двое детей – сын Александр и дочь Анна. Старшие дети Дмитрия Соколова уже совершеннолетние.

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