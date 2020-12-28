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«Самый необычный Новый год»: Жигунов из ковидного госпиталя рассказал о своей болезни

Артисту пришлось обратиться в ялтинскую клинику с коронавирусом.

«Самый необычный Новый год»: Жигунов из ковидного госпиталя рассказал о своей болезни
Сергей Жигунов. Фото: instagram.com/zhigunov_sergey/

Сергей Жигунов является счастливым обладателем дачи в Крыму, с приходом холодов он с удовольствием обосновался на полуострове. А перед тем, как отправиться на юг России, он на всякий случай сделал прививку от пневмонии.

«Стало спокойнее», — признался он.

Тем не менее, избежать коронавируса артисту не удалось. В личном блоге он сообщил своим поклонникам, что попал в специализированную клинику. И показал пару кадров из больничной палаты.

«Похоже, меня ожидает самый необычный Новый год в моей жизни. Запах елки и даже вкус оливье мне недоступны. Но поскольку любовь к жизни в человеке победить невозможно, я буду на этот оливье смотреть. Я столько раз его ел, что вкус я как-нибудь вспомню. Прекрасные врачи работают в ялтинском ковидном госпитале, развернутом на базе Ливадийской больницы, спасибо им, потому что неизвестно чем бы закончилось. Будьте здоровы. С наступающим!» — написал он в Instagram.

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