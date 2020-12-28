«Было сложно судить»: Навка рассказала о трудностях работы на «Ледниковом периоде»

Фигуристка призналась, что выступать на арене бывает гораздо проще.

26 декабря на Первом канале завершился проект «Ледниковый период». Его победителями стали Ольга Кузьмина и Александр Энберт. На втором месте оказались Вячеслав Чепурченко и Яна Хохлова. Бронзу завоевали Регина Тодоренко и Роман Костомаров.

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка в своем микроблоге подвела личные итоги прошедшего шоу.

«Жалко, что сезон подошел к концу, но какой это был сезон! Яркий, неоднозначный, насыщенный, с новыми идеями, подходами, взглядами и судьями. Для меня это, безусловно, волнующий и приятный новый опыт. С одной стороны, так иногда было сложно судить своих коллег, что пару раз ловила себя на мысли, что на льду проще. С другой, это иная ступень восприятия моего любимого фигурного катания! Как я себя чувствовала в роли судьи? И сложно, и легко, и увлекательно, — и все это одновременно!» — рассказала она.

Татьяна заметила, что несмотря на сложности, она получила массу положительных эмоций и колоссальный опыт. А также поблагодарила Первый канал за популяризацию фигурного катания.

К слову, ранее о своем участии в «Ледниковом периоде» 11 лет назад вспомнила Анастасия Волочкова. Балерина примерила коньки и покаталась со своей крестницей на ГУМ-катке.

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