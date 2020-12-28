«Наш маленький рождественский ангел»: актер Джош Бролин стал отцом в четвертый раз

52-летний голливудский актер Джош Бролин стал отцом в четвертый раз. Его нынешняя жена Кэтрин сообщила в Instagram, что вечером 25 декабря у нее родилась дочь. Девочке дали имя Чапл Грейс. Получается, только пара отпраздновала Рождество, как сразу получила самый дорогой подарок.

«Наш маленький рождественский ангел», — написала Кэтрин и получила в ответ множество поздравлений от западных звезд.

Отметим, что имя новорожденной переводится как «часовня». На своей странице в Instagram Джош объяснил такой выбор.

«Всюду, где нас довелось путешествовать, мы с Кэтрин всегда находили утешение в часовнях. Мы не особо религиозные люди, но чувство Бога заполнило нашу жизнь, и часовни всегда были святилищами, в которых мы ощущали чувство благодарности», — написал актер.

Напомним, что у него с нынешней женой уже есть 2-летняя дочь. А еще имеются два уже взрослых наследника от первого брака. Всего артист женился четыре раза.

больше по теме Билли Айлиш составила свой топ любимых песен других исполнителей Молодая звезда без ума от творчества группы The Strokes.

Бролин известен ролями в фильмах «Старикам тут не место» (2007), «Олдбой» (2013), «Город грехов – 2» (2014), «Эверест» (2015) и «Дэдпул-2» (2018). Фанаты комиксов знают его как Таноса из киновселенной Marvel. Интересно, они будут называть детей Джоша и Кэтрин «дочерьми Таноса»?

Смотрите также: