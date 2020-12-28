«Это вы трогаете святое»: Михаил Любимов рассказал о тайном романе с Натальей Фатеевой

Как отметил разведчик и писатель, он и сейчас с актрисой в прекрасных отношениях.

Разведчик и писатель Михаил Любимов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своем тайном романе с популярной советской актрисой Натальей Фатеевой. Это случилось, когда он служил в Лондоне.

«Это вы трогаете святое. Мы с Наташей и сейчас в прекрасных отношениях. Она хорошая женщина. Роман был. Сознаюсь. Хотя, наверное, сейчас об этом знает вся страна». Михаил Любимов

Как отметил отец популярного телеведущего Александра Любимова, он пригласил однажды Наталью Фатееву в английское кафе. «Мои жена и сын уехали как раз в Москву. А мы были в Лондоне. Боялся, что нас засечет английская контрразведка. Я был влюблен в нее. Ничего плохого в этом не нахожу. Мы и сейчас друзья. Наташа как сон, туман. Пролетела и испарилась из моей жизни», — заметил писатель.

Михаил Любимов — известный советский разведчик и писатель. Он полковник внешней разведки в отставке. Кандидат исторических наук. Прекрасно владеет английским, шведским и датским языками.

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