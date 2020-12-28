«Предновогодний кайф!»: дочь Николаева в винном пуховике прокатилась с родителями на собачьей упряжке

Композитор и его жена с удовольствием составили пятилетней Веронике компанию.

В преддверии Нового года многие хотят позабыть про былые трудности и вкусить ощущение чуда и праздника в полной мере.

Игорь Николаев, к примеру, вместе со своей женой Юлией Проскуряковой и пятилетней дочкой Никой ощутили настоящий детский восторг и радость, решившись на необычное зимнее катание. Семья композитора прокатилась на настоящей собачьей упряжке с четырьмя хасками!

Композитор оделся в объемную куртку, теплую шапку и брюки. Не забыли утеплиться и его дочь с супругой. Пятилетняя Вероника примерила винный пуховик, шапку с помпоном и дутые брюки на синтепоне с зимними ботиночками. Как настоящая лыжница выглядела и возлюбленная народного артиста. Юлия облачилась в пуховую куртку оттенка миндального молока, розовые брюки и шапку.

«Зимние подмосковные радости. Прокатились семейкой на хаски в гостях у друзей! Спасибо огромное за предновогодний кайф!» — подписал Игорь Николаев обнародованные в личном блоге кадры.

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