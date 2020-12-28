«Именно она подала на развод»: отец Александра Любимова вспомнил, как расстался с первой женой

Писатель Михаил Любимов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей первой жене, актрисе Екатерине Вишневской. Именно в этом браке в Лондоне, где он работал разведчиком, родился известный телеведущий Александр Любимов.

«Мы скромно жили в те годы в Лондоне. Я был разведчиком и получал 120 фунтов. Костюм, к примеру, стоит 30 фунтов. Посольство нам денег не платило. Но мы были счастливы и молоды. Читали и ходили в театры. Катя Вишневская совершенно изумительный человек. Очень умная. С ней мне было всегда интересно. Она была чрезвычайно нравственной женщиной». Михаил Любимов

Как отметил писатель и разведчик, с первой женой он расстался по ее инициативе. «Она все время рвалась в театр. Была предана ему. Именно она подала на развод. Для меня это тогда был большой удар. Но мы остались на всю жизнь друзьями. Потом дружили с ее следующим мужем», — заметил писатель.

Михаил Любимов — известный советский разведчик и писатель. Он полковник внешней разведки в отставке. Кандидат исторических наук. Прекрасно владеет английским, шведским и датским языками.

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