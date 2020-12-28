«Рождество под пальмами»: внучка Пугачевой в леопардовой шубке повеселилась в Майами

После учебы в Нью-Йорке Клавдия Земцова отправилась с родителями на юг Америки.

Кристина Орбакайте после того, как вышла замуж за Михаила Земцова, постоянно живет в Америке. Каникулы семья предпочитает пребывать в Майами, а основное время проводить в Нью-Йорке. Звездная чета сочла, что в этом городе их дочь Клавдия сможет получить лучшее образование. В Россию артистка приезжает только на гастроли, а также, чтобы навестить родственников и друзей.

Минувшее лето семья Земцова и Орбакайте по традиции провела на юге Соединенных Штатов, а с началом учебного года отправилась в мегаполис. Ну а теперь они вновь прибыли в Майами, чтобы весело и в тепле провести праздники.

Некоторыми сюжетами отдыха у океана старшая дочь Аллы Пугачевой поделилась со своими подписчиками в личном блоге. На обнародованном в Сети видео внучка Примадонны, облаченная в легкую шубку с леопардовым принтом, общается с Санта-Клаусом и с улыбкой принимает у него подарок.

«Рождество под пальмами», — подписала обнародованное видео Кристина.

Смотрите также