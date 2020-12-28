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Звездный гость

Женя Малахова перестала скрывать от поклонников своего второго мужа

Пара стала вместе появляться на официальных мероприятиях.

Женя Малахова перестала скрывать от поклонников своего второго мужа
Женя Малахова. Фото: Globallookpress.com

Актриса и певица Женя Малахова перестала скрывать своего второго мужа от поклонников. На страничке молодого человека в Instagram стали появляться фотографии с любимой женой. Так на одном из фото муж и жена позируют с родителями молодого человека.

О мужчине, надо признать, крайне мало информации. Известно, что его зовут Андрей Тарасов. Он намного моложе предыдущего мужа звезды, режиссера Рената Давлетьярова.

Ранее в беседах с журналистами Женя Малахова отмечала, что мечтает о ребенке от любимого мужчины.

Напомним, что за Рената Давлетьярова, который почти в два раза старше ее, Женя Малахова вышла в 2014 году. Их союз просуществовал пять лет. По слухам, причиной развода стала именно большая разница в возрасте и совершенно разные увлечения пары. В то же время в беседах с акулами пера Женя Малахова подчеркивала, что им удалось мирно расстаться. Ренат Давлетьяров для нее всегда будет очень близким человеком.

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