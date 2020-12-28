«Я рыдала после выступлений»: передвигающаяся в инвалидной коляске Тарасова рассказала о своих слезах

Как отметила тренер, она осталась под огромным впечатлением от чемпионата страны.

Заслуженный тренер России 73-летняя Татьяна Тарасова заявила, что осталась под большим впечатлением от чемпионата страны по фигурному катанию, который проходил в Челябинске. Особенно ей понравились выступления в женском разряде среди одиночниц, где победу одержала третий год подряд Анна Щербакова.

Как отметила Тарасова, все девушки показали «сумасшедший уровень мастерства». Она крайне рада за Щербакову, которая стала трехкратной чемпионкой страны. Все призерки, как сказала Тарасова, были и атлетами, и балеринами, и гимнастками в одном лице, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Я рыдала после выступлений. Поздравляю всех, а больше всего Тутберидзе. Каждая девочка из лидирующей группы была бриллиантом. Аня пойдет и будет до последнего бороться, она подтверждает мои слова». Татьяна Тарасова

Напомним, что Татьяна Тарасова в последнее время испытывает серьезные проблемы со здоровьем. К примеру, на шоу «Ледниковый период» она передвигалась в инвалидной коляске. У прославленного тренера огромные проблемы с ногами, болит спина. Она не может ходить самостоятельно.

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