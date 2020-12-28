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«Я рыдала после выступлений»: передвигающаяся в инвалидной коляске Тарасова рассказала о своих слезах

Как отметила тренер, она осталась под огромным впечатлением от чемпионата страны.

«Я рыдала после выступлений»: передвигающаяся в инвалидной коляске Тарасова рассказала о своих слезах
Татьяна Тарасова. Фото: Globallookpress.com

Заслуженный тренер России 73-летняя Татьяна Тарасова заявила, что осталась под большим впечатлением от чемпионата страны по фигурному катанию, который проходил в Челябинске. Особенно ей понравились выступления в женском разряде среди одиночниц, где победу одержала третий год подряд Анна Щербакова.

Татьяна Тарасова
Татьяна Тарасова. Фото: Globallookpress.com

Как отметила Тарасова, все девушки показали «сумасшедший уровень мастерства». Она крайне рада за Щербакову, которая стала трехкратной чемпионкой страны. Все призерки, как сказала Тарасова, были и атлетами, и балеринами, и гимнастками в одном лице, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Я рыдала после выступлений. Поздравляю всех, а больше всего Тутберидзе. Каждая девочка из лидирующей группы была бриллиантом. Аня пойдет и будет до последнего бороться, она подтверждает мои слова».

Татьяна Тарасова

Напомним, что Татьяна Тарасова в последнее время испытывает серьезные проблемы со здоровьем. К примеру, на шоу «Ледниковый период» она передвигалась в инвалидной коляске. У прославленного тренера огромные проблемы с ногами, болит спина. Она не может ходить самостоятельно.

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