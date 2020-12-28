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Как Жанна Фриске: Настя Ивлеева примерила образ ведьмы из «Ночного дозора»

Телеведущая предстала с короткой стрижкой и в алой куртке.

Как Жанна Фриске: Настя Ивлеева примерила образ ведьмы из «Ночного дозора»
Анастасия Ивлеева. Фото: Global Look Press

Популярная телеведущая, блогер Анастасия Ивлеева обожает экспериментировать с внешностью. Девушка «примерила», кажется, практически все цвета радуги у себя на волосах, а теперь добралась до черного. Недавно известная поклонница блонда предстала в образе жгучей брюнетки.

Ивлеева призналась: ей очень понравился новый имидж и она всерьез задумалась перекраситься. Но опасается, что он быстро ей наскучит, а выходить обратно в блонд не так-то легко.

Поэтому эксперименты с париками Ивлеева продолжила. На этот раз она не только предстала жгучей брюнеткой. Девушка перевоплотилась в ведьму. Многие поклонники узнали в Ивлеевой образ нечисти Алисы, которую сыграла Жанна Фриске: те же рожки на голове, алая куртка, чокер с шипами.

Жанна ФРиске и Анастасия Ивлеева в образе ведьм
Жанна Фриске (кадр из фильма «Ночной дозор») и Анастасия Ивлеева (Фото: instagram.com/nastyaivleeva/) в образе ведьм

Второй образ также принадлежит Жанне Фриске. Ивлеева позирует в роскошной шубке с длинным мехом, чокером на шее и с рогами.

«Образ Алисы из «Ночного дозора», «Тебе не идет», «Думала, это Жанна», «Это же Жанна из «Дневного дозора», «Жанна из «Дозора», скучаем! Спасибо тем, кто ее помнит», «Типа, Жанна Фриске? Не страшно», — пишут фолловеры в комментариях.

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