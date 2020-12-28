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«Он изменял год, еще в браке»: Бузова призналась, что была уверена в Тарасове и не ревновала его никогда

Телеведущая была замужем за футболистом четыре года.

«Он изменял год, еще в браке»: Бузова призналась, что была уверена в Тарасове и не ревновала его никогда
Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов. Фото: Global look press

34-летняя Ольга Бузова уже год счастлива в отношениях с блогером Давидом Манукяном. Небольшая разница в возрасте — он младше нее на семь лет — не мешает девушке чувствовать себя рядом с ним хрупкой девочкой. Об этом красавица призналась в интервью проекту People Talk.

До отношений с блогером Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. Болезненный и громкий развод телеведущая переживала очень долго. Их брак был разрушен из-за измен спортсмена. Однако певица призналась, что не ревновала мужа никогда, поскольку выработала уверенность не только в себе, но и в своем мужчине — она доверяла Тарасову полностью.

 «Когда все это произошло, я даже не верила, что такое может быть, пока своими глазами не поняла, не увидела, что это год уже происходит, — призналась Бузова, вспомнив о его изменах, и подчеркнула: — Он изменял год еще в браке. Это сто раз уже всем известно».

Ольга Бузова
Ольга Бузова. Кадр из YouTube-проекта PeopleTalk

Развод Тарасова и Бузовой обсуждают до сих пор, хотя прошло уже четыре года. Сейчас футболист женат на модели Анастасии Костенко и воспитывает двоих детей — дочек-погодок. Кроме того, от первого брака с Оксаной Пономаренко у него есть 11-летняя дочь.

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