«Семь месяцев»: Шубская запечатлела смеющегося сына в голубом костюме в день его рождения

27 мая 2020 года в семье Александра Овечкина и Анастасии Шубской случилось пополнение: у них родился еще один сын, которого пара назвала Ильей. Также чета воспитывает двухлетнего малыша Сережу.
Долгое время звездная семья скрывала от глаз общественности внешность младшего наследника, прикрывая его лицо смайлами в социальных сетях или делая фото сзади либо сбоку. Однако сейчас публика может любоваться этим веселым малышом на личной страничке Анастасии.
Жена хоккеиста в день рождения Илюши поделилась с поклонниками его фотографией и видео. «Семь месяцев», — сообщила она дату фолловерам.
В кадре предстает очень улыбчивый малыш, который разражается заливистым смехом от каждого слова матери.
Напомним, Анастасия — дочь актрисы Веры Глаголевой. Внуков от младшей дочки она так и не увидела, уйдя из жизни в августе 2017 года.