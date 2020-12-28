«В них наше будущее»: жена Рамзана Кадырова впервые показала крохотную внучку в розовом пледе

Жена президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова Медни Айдамирова в Instagram опубликовала снимок с крохотной внучкой на руках, которая завернута в розовый плед. Судя по всему, не так давно ребенка родила старшая дочь Кадырова — Айшат, которая занимает пост заместителя министра культуры Чеченской Республики.

«Лучший подарок, который дарят нам дети, — это внуки. Дети наших детей — это благословение и безграничная радость. В них наше будущее, наша надежда. Дом, полный внуков, дом, полный любви».

Медни Айдамирова

«Какое прекрасное семейство. Мир вашему дому», — отметила в комментариях актриса Ольга Кабо, которая, как известно, дружит с семейством Кадыровых и порой приезжает в Чечню. «Богатый дедушка. Пусть растут здоровыми на радость всем родным и близким», «Молодые бабушка и дедушка. Счастья и здоровья», — заметили пользователи.

Отметим, что Айшат Кадырова вышла замуж в 2017 году. Известно, что любимый мужчина всего на год старшее ее. Он сын погибшего друга Рамзана Кадырова. До свадьбы они были знакомы всего две недели. Сейчас живут в пяти минутах ходьбы от резиденции Кадырова.

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