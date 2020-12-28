И роза сбоку: Лиза Галкина запечатлелась в кукольном платье из белоснежного фатина

Лиза Галкина растет очаровательным и смышленым ребенком. В свои семь лет она уже имеет внушительную армию почитателей в Сети, которые делятся с публикой снимками девочки.

В одном из таких аккаунтов обнародовали фото девочки в белоснежном кукольном платье из летящего фатина. Пояс наряда украшала роза, выполненная из той же ткани. Судя по всему, малышка собралась на какой-то праздник, и по этому случаю ей сделали праздничную укладку волос.

Чаще всего девочка собирает свои длинные локоны в косу или две, иногда ей формируют прическу конский хвост. В таком образе, к примеру, она представала у фортепиано, порадовав своего папу Максима Галкина музыкальным этюдом. Мы об этом писали ранее.

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