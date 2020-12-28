Первые шаги: Зуева показала подросшую дочь от Козловского на редких кадрах из США

Актриса Ольга Зуева поделилась со своими фолловерами редкими кадрами со своей дочерью Одой Валентиной от Данилы Козловского. Она запечатлела первые шаги девятимесячной крошки.
«Иди за своей игрушкой», — говорит она девочке. И та послушно топает за ней.
Напомним, наследница артистов появилась на свет этой весной в Соединенных Штатах. Влюбленные улетели туда вместе, чтобы девочка родилась в максимально комфортных условиях. Потом пара задержалась в Америке из-за пандемии. В итоге Данила вернулся в Россию, чтобы закончить начатые проекты, а Ольга осталась с Одой за границей.
Вначале она сняла уютный домик в маленьком городке Монток, а потом перебралась в квартиру в Нью-Йорке. Со своей дочкой Зуева часто гуляет по побережью, а компанию им составляет верный пес.