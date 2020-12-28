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Первые шаги: Зуева показала подросшую дочь от Козловского на редких кадрах из США

Девочке всего девять месяцев, но она растет смышленой.

Первые шаги: Зуева показала подросшую дочь от Козловского на редких кадрах из США
Данила Козловский и Ольга Зуева. Фото: Global look press.

Актриса Ольга Зуева поделилась со своими фолловерами редкими кадрами со своей дочерью Одой Валентиной от Данилы Козловского. Она запечатлела первые шаги девятимесячной крошки.

«Иди за своей игрушкой», — говорит она девочке. И та послушно топает за ней.

Напомним, наследница артистов появилась на свет этой весной в Соединенных Штатах. Влюбленные улетели туда вместе, чтобы девочка родилась в максимально комфортных условиях. Потом пара задержалась в Америке из-за пандемии. В итоге Данила вернулся в Россию, чтобы закончить начатые проекты, а Ольга осталась с Одой за границей.

Вначале она сняла уютный домик в маленьком городке Монток, а потом перебралась в квартиру в Нью-Йорке. Со своей дочкой Зуева часто гуляет по побережью, а компанию им составляет верный пес.

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