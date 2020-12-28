«Я не пользуюсь»: Ольга Бузова открестилась от использования фотошопа в Сети

Телеведущая Ольга Бузова в этом году стала обладательницей солидной награды: ее имя внесено в Книгу рекордов страны как обладательницы микроблога с самым большим количеством подписчиков. Девушка на данный момент имеет почти 23 миллиона фолловеров, и эта цифра постоянно растет.

В интервью проекту People Talk поющая теледива открестилась от использования фотошопа.

«Я не пользуюсь. В плане фигуры я никогда ничего не меняю, потому что я за то, что я такая, какая есть», — высказалась певица.

«Но где-то, извините, подшаманить можно», — подметила Бузова и вспомнила интервью с Собчак. Тогда Ольга давала мастер-класс журналистке, как правильно выбирать ракурсы для съемок в Instagram.

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