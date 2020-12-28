«Я к этому шла»: Бузова отреагировала на написанную о ней диссертацию

Телеведущая объяснила, что о ней и ее жизни можно написать не один научный труд.

34-летняя звезда телеэкрана Ольга Бузова знаменита не только как ведущая телепроекта «Дом-2». Девушка сделала сольную певческую карьеру, став одной из популярнейших исполнительниц современности.

Многие пытаются разгадать секрет успеха Бузовой. И на эту тему уже даже написана диссертация «Феномен Ольги Бузовой: морфология и семантика массовой популярности». Лаура Джугелия пригласила звезду на интервью и, помимо прочего, поинтересовалась у теледивы, в чем же ее феномен.

«Можно не одну диссертацию написать, потому что можно анализировать мои слова, поступки, в них что-то искать, находить, — соглашается Бузова. И объясняет, почему так популярна:

«Я живу, я говорю, что думаю, я делаю то что хочу, я живу по сердцу, и я ничего не придумываю. Я ничего не делаю, чтобы типа «сделать также», «хайпануть». Это слово ужасное, мы таких слов не знали, я никогда не делала ничего специально».

«Я к этому шла», — призналась Бузова, что с подросткового возраста мечтала о популярности.

Ольга Бузова подчеркнула, что уже 17 лет телевидении. Популярность к ней пришла во времена участия в реалити-шоу, где одинокие сердца ищут друг друга, а в 2009 году звезду уже признали самой популярной девушкой страны, подметила певица.

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