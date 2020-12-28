«Мы на расстоянии с миром»: жена Цекало на берегу океана в купальнике сверкнула «ложбинкой греха»

Уже почти два года 59-летний продюсер Александр Цекало счастлив в браке с молодой женой. В четвертый раз шоумен женился на 29-летней художнице и модели Дарине Эрвин. Супруги проживают за океаном, в уютном семейном гнездышке в Беверли-Хиллз.

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После празднования Рождества, на которое муж с женой нарядили елочку, влюбленные поспешили в теплые края. Где именно отдыхают Цекало и Эрвин, они не афишируют, но известно, что они побывали на сафари, где понаблюдали за жирафами, бегемотами и другими обитателями саванны. А после понежились на побережье океана — как полагается, в плавательных костюмах.

«Мы на расстоянии с миром», — подписала пляжный снимок художница.

При этом Эрвин сделала селфи с акцентом на «ложбинку греха». Пышное упругое декольте жены Цекало поспешил было прикрыть: виднеется его рука. Но фото все-таки получилось таким, как замыслила художница, — горячим и откровенным.

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