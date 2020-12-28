Баба Яга: 59-летняя Елена Яковлева в гриме похвасталась седой шевелюрой

Народная артистка России Елена Яковлева снялась в продолжении семейной комедии-фэнтези «Последний богатырь». 59-летняя звезда вновь предстанет на экранах в роли Бабы Яги. Фото со съемок продолжения под названием «Корень зла» появилось в фан-аккаунте актрисы, так как сама Яковлева не стремится афишировать закулисье своей жизни.

На снимке Елена Яковлева предстала «во всей красе» — с крючковатым носом и седой длинной шевелюрой. Этот образ поклонникам очень полюбился, и они поспешили прокомментировать новое фото Яковлевой:

«Самая прекрасная Баба Яга», «Обаятельная и привлекательная баба Ежка», «Лена, это козырная роль!!», «Очень ждем. Классный фильм!!», «Какая актриса! Обожаю! Уважаю! Аплодирую стоя!», «Вы просто на высоте… Как в общем и всегда», «Гримерам, большой респект», — пишут фолловеры.

На большие экраны «Последний богатырь. Корень зла» выйдет на новогодних каникулах. Это сказка о приключениях современного Ивана, который попадает За Тридевять земель – в волшебный мир с богатырями и злодеями, Бабой Ягой и Кощеем Бессмертным.

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